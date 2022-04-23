Роналду забил первый гол после смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол «Арсеналу» в первой игре после смерти своего новорожденного сына. Об этом сообщила Lenta.ru.

Футболист отличился на 34-й минуте выездной встречи 34-го тура Английской премьер-лиги, сократив преимущество «Арсенала» до одного мяча. Пока лондонский клуб ведет со счетом 2:1, по одному голу забили Нуну Тавареш и Букайо Сака.

О смерти младенца 37-летний Роналду сообщил в соцсетях 18 апреля. Его девушка Джорджина Родригес была беременна двойней, но при родах выжил только один ребенок — девочка. Футболист назвал смерть сына «самой большой болью, которую могут испытать родители», и признался, что пара опустошена потерей. Силы на то, чтобы пережить трагедию, родителям дает появление дочери. Роналду поблагодарить врачей и медсестер за помощь и заботу и попросил о неприкосновенности частной жизни в это трудное время.

До английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду играл за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».