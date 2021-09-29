Роналду установил рекорд по числу сыгранных в Лиге чемпионов матчей

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сыграл 178 матчей в Лиге чемпионов. Футболист обновил рекорд по проведенным играм, оказавшись впереди экс-вратаря мадридского «Реала» и португальского «Порту» Икера Касильяса.

Во встрече англичан с испанским «Вильярреалом» на групповом этапе Лиги чемпионов, уточнило РИА «Новости», Роналду вышел на поле с первых минут. Португалец добавил в свою копилку 178-й матч в Лиге чемпионов и опередил Касильяса всего на одну игру.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». В составе игравших в лиге чемпионов команд он пять раз выходил победителем. В начале сентября футболист забил 110-й гол за сборную Португалии.