Роналду снова стал лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Болельщики английского клуба «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд признали лучшим игроком месяца нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По итогам голосования в октябре Роналду набрал 57% голосов, обойдя вратаря Давида де Хеа и нападающего Маркуса Рэшфорда. В этом месяце португалец провел пять матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу.