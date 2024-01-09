Знаменитости 09 января 2024, 16:19 Роналду поделился фотографией со своей невестой на побережье в Дубае Футболист Роналду показал фото с невестой Родригес на пляже Alexandre Neto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Игрок саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с поклонниками кадрами с отдыха. Футболист опубликовал в Instagram* совместное фото со своей невестой Джорджиной Родригес.

Пара отдыхала на побережье в Дубае. Спортсмен запечатлел, как они, стоя в воде, обнимаются на пляже. Для фотосессии 29-летняя модель выбрала серебристый купальник и однотонный платок, а спортсмен надел черные шорты.

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«Вторая половина», — написал Роналду под фотографией.

Пара помолвлена с 2018 года. Родригес и Роналду вместе воспитывают общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также трех детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Ранее португальский спортсмен стал лучшим бомбардиром 2023 года. Футболист за прошедший год забил 53 гола, обогнав игрока «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.