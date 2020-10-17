Роналду поддержал Нурмагомедова перед боем с Гейджи

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, которому вскоре предстоит бой с американцем Джастином Гейджи.

Темы будущего поединка между Нурмагомедовым и Гейджи португальский футболист коснулся во время прямого эфира в Instagram, пишет газета «Известия».

Во время трансляции пользователи попросили Роналду дать прогноз на предстоящий поединок. 35-летний форвард тепло отозвался о Нурмагомедове и даже назвал его «своим братом». Футболист уверен в победе россиянина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. На UFC 254 он будет защищать пояс в главном бою турнира. Ивент намечен на 24 октября. Он пройдет на острове Яс в Абу-Даби.

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи будет показан в российских кинозалах. Россиянин отметил, что в бою с американцем важную роль играют контроль и дистанция. По мнению Хабиба, Гейтжи будет стараться держаться на расстоянии от него и края клетки.