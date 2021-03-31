Роналдо попросил у матерей фанатов прощения за челку на ЧМ-2002

Легенда бразильского футбола Роналдо извинился перед матерями своих фанатов. Попросить прощения он решил за ужасную стрижку, которую поклонники начали копировать.

Футболист в интервью Sports Illustrated признался, что испытывает чувство стыда за сделанную в 2002 году прическу.

«Прошу прощения у матерей, чьи дети решились на такую же стрижку», — сказал Роналдо. Копировать его стали после чемпионата мира по футболу, где бразилец появился с выбритой головой и несуразной челкой.

Такой шаг, признавал футболист и ранее, был нужен как отвлекающий фактор. Роналдо хотел переключить внимание прессы с полученной им травмы ноги. Трюк действительно сработал, но вряд ли понравился родителям фанатов.

После выхода интервью они написали в комментариях к статье, что рады извинениям футболиста и признательны ему за это.

Многие футбольные организации, специалисты и спортсмены назвали бразильца одним из лучших игроков в истории футбола. За свою карьеру он забил 414 голов за сборную Бразилии и команды, в которых играл. На ЧМ-2002 Роналдо признали лучшим бомбардиром.