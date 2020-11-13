Рон из «Гарри Поттера» зарегистрировался в Instagram

Британский актер Руперт Гринт, звезда «Гарри Поттера», зарегистрировался в Instagram. Он сразу же выложил селфи с новорожденной дочкой.

Первая фотография 32-летней знаменитости собрала почти три миллиона лайков.

«Привет, Instagram… Опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь. Позвольте представить вам Вэнсдей Гринт», — написал Гринт.

Поклонники и друзья актера посчитали публикацию милейшей. А коллега Том Фелтон поприветствовал Гринта словами: «Добро пожаловать, Уизли, самое время».

Гринт стал отцом в мае. Мать ребенка — британская актриса Джорджия Грум. Актеры сообщили о рождении наследницы 7 мая. Предположительно, девочка родилась днем ранее. Судя по имени — Wednesday переводится как «среда» — младенец появился на свет именно в этот день недели, 6 мая.

Руперт Гринт известен по роли Рона Уизли в фильме о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, напомнило радио «Комсомольская правда».