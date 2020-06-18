Роман Жуков подал в суд на экс-супругу за обвинения в насилии

Из-за слов Елены страдает деловая репутация артиста, признался Жуков. А это влияет на заработок, часть которого он, в том числе, высылает бывшей супруге.

«Вся эта история с насилием сейчас идет в суд. Это уже слишком», — заявил Жуков.

По его предположению, таким образом Елена просто решила заработать и обратить на себя внимание.

Жуков также поделился некоторыми подробностями семейной жизни. Он рассказал, что Елена — человек верующий, но при этом обращалась к гадалкам. Бывшая супруга совершала различные обряды, в которых заставляла участвовать и певца. Во время них музыканту по голове водили яйцами, которые потом скармливали собакам или закапывали на кладбище. Тогда Жуков не придавал этому значения, теперь же он предполагает, что обряды могли быть связаны с черной магией, отметил сайт «Утро.ру».

Роман Жуков и Елена прожили вместе 13 лет, у пары родились семеро детей.