10 декабря 2020, 22:09
Роман Варнин извинился за побои перед рэпершей Alizade
Участник группы «Мальбэк» Роман Варнин принес свои извинения рэперше Alizade (Асей Ализаде) за то, что нанес ей травмы. Об этом сообщила «Газета.ru».
Артист признался на своей странице в Instagram, что не употреблял спиртные напитки последние три месяца, однако вчера сорвался. Девушка пострадала из-за того, что попыталась намекнуть на завершение вечеринки. Это вызвало агрессию у Варнина.
«Начались крики, я пытался уехать, она пыталась меня остановить, по случаю чего, к сожалению, остались следы на ее руках», — поделился он.