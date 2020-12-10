Роман Варнин извинился за побои перед рэпершей Alizade

Артист признался на своей странице в Instagram, что не употреблял спиртные напитки последние три месяца, однако вчера сорвался. Девушка пострадала из-за того, что попыталась намекнуть на завершение вечеринки. Это вызвало агрессию у Варнина.

«Начались крики, я пытался уехать, она пыталась меня остановить, по случаю чего, к сожалению, остались следы на ее руках», — поделился он.