Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле
Готов к выходу документальный фильм авторства Романа Супера, рассказывающий о жизни рэпера Децла. Автор опубликовал трейлер картины. Объявлена и дата премьеры киноленты.
Фильм назвали «С закрытыми окнами». По словам его автора, журналиста Романа Супера, идея картины возникла в тот момент, когда он узнал о смерти артиста. Сердце Децла остановилось 3 февраля. В тот момент он был на гастролях в Ижевске.
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Документальная лента была снята на пожертвования поклонников таланта рэпера. Авторы картины специально обставили финансирование ленты таким образом, чтобы не зависеть ни от чьего мнения и быть полностью независимыми.
«Это ровно тот стиль работы, который проповедовал артист Децл все последние годы жизни», — объяснял решение Роман Супер.
Премьера фильма назначена на 7 ноября. Лента будет презентована в одном из онлайн-кинотеатров.