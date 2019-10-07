Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле

Фильм назвали «С закрытыми окнами». По словам его автора, журналиста Романа Супера, идея картины возникла в тот момент, когда он узнал о смерти артиста. Сердце Децла остановилось 3 февраля. В тот момент он был на гастролях в Ижевске.

Отец Децла оценил размер его наследства Подробнее

Документальная лента была снята на пожертвования поклонников таланта рэпера. Авторы картины специально обставили финансирование ленты таким образом, чтобы не зависеть ни от чьего мнения и быть полностью независимыми.

«Это ровно тот стиль работы, который проповедовал артист Децл все последние годы жизни», — объяснял решение Роман Супер.

Премьера фильма назначена на 7 ноября. Лента будет презентована в одном из онлайн-кинотеатров.