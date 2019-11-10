Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы

«Роман Полански с большой твердостью отвергает это обвинение», — отметил он.

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По словам Темим, сторона защиты работает над юридическими последствиями высказываний звезды. После того события прошло 45 лет, поэтому из-за давности невозможно собрать все факты, необходимые для расследования.

Два дня назад Валентин Монье обвинила 86-летнего Полански в побоях и изнасиловании. С ее слов, режиссер накинулся на нее в 1975 году, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии. С Полански актрису познакомили ее друзья. На следующий день они оказались вдвоем на подъемнике, и режиссер якобы поинтересовался у Монье о ее готовности к физической близости. Тогда 18-летняя актриса отказала Полански, но продолжила кататься вместе с ним.

Вечером того же дня звезды пришли в ресторан, а потом вернулись в шале, которое снимали компанией. Именно там, по заявлению Монье, Полански изнасиловал ее.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В 1977 году в США ему предъявили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней. По этой причине режиссер живет во Франции, по конституции которой запрещено экстрадировать граждан республики.