11 июля 2023, 14:45
Роман Костомаров после выписки из больницы показал новое видео из спортзала
Фигурист Роман Костомаров показал видео из спортзала с тренировкой на протезах
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров после выписки из больницы продолжил тренировки в спортзале. Он опубликовал в Instagram* новое видео.
На ролике спортсмен занялся проработкой приводящих мышц бедра с протезами на ногах. Он признался, что работа над телом далась ему непросто.
Реклама
До выписки из больницы Роман Костомаров занимался на велотренажере и беговой дорожке, учился ходить на протезах по прямой и подниматься по лестнице.
Фигурист трогательно попрощался с врачами и медработниками. Он опубликовал видео с выписки, на котором поблагодарил их за 175 дней борьбы за жизнь, в которой, по его собственному признанию, многое потерял. Его госпитализировали в январе с подозрением на пневмонию. Из-за осложнений спортсмена подключили к аппарату ИВЛ, ампутировали ступни и кисти. Врачи назначили курс реабилитации и подготовили Романа Костомарова к протезированию.
* Instagram запрещен в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской.
Фигурное катание
Роман Костомаров
Реклама
Реклама