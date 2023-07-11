Знаменитости 11 июля 2023, 14:45 Роман Костомаров после выписки из больницы показал новое видео из спортзала Фигурист Роман Костомаров показал видео из спортзала с тренировкой на протезах

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров после выписки из больницы продолжил тренировки в спортзале. Он опубликовал в Instagram* новое видео.

На ролике спортсмен занялся проработкой приводящих мышц бедра с протезами на ногах. Он признался, что работа над телом далась ему непросто.

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До выписки из больницы Роман Костомаров занимался на велотренажере и беговой дорожке, учился ходить на протезах по прямой и подниматься по лестнице.

Фигурист трогательно попрощался с врачами и медработниками. Он опубликовал видео с выписки, на котором поблагодарил их за 175 дней борьбы за жизнь, в которой, по его собственному признанию, многое потерял. Его госпитализировали в январе с подозрением на пневмонию. Из-за осложнений спортсмена подключили к аппарату ИВЛ, ампутировали ступни и кисти. Врачи назначили курс реабилитации и подготовили Романа Костомарова к протезированию.

* Instagram запрещен в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской.