Rolls-Royce или Mercedes? Стало известно, на каких авто ездят российские звезды

Одними из самых популярных автомобильных марок среди российских звезд являются Rolls-Royce и Mercedes. Life рассказал, какой бренд предпочитают артисты Тимати, Джиган, Егор Крид и Вера Брежнева.

Рэпер Джиган выбирает Rolls-Royce. В социальных сетях музыкант часто публикует фото, на которых сидит за рулем черного купе Wraith стоимостью более 22 миллионов рублей. Также эту марку любит певица Валерия. На ее имя зарегистрировано два Rolls-Royce. В их числе модель Ghost примерно за 30 миллионов рублей. Схожие вкусовые предпочтения у ведущей Виктории Бони. В последнее время она ездит по Москве за рулем черного Rolls-Royce Cullinan. Его цена составляет приблизительно 35 миллионов рублей.

Mercedes предпочитают Тимати и Егор Крид. Они являются владельцами G63 в исполнении АМG, известного как «Гелендваген». Автомобили артистов стоят по семь миллионов рублей. В клубе любителей Mercedes состоит и певец Николай Басков. В декабре 2017 года он купил Mercedes-Benz Мaybach S500. Цена машины — 13 миллионов рублей. Кроме этого, Mercedes водит бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Ей принадлежат два минивэна Mercedes V250 стоимостью от пяти миллионов рублей.