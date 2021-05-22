Rolling Stone составил рейтинг лучших ситкомов за всю историю

Журнал Rolling Stone назвал 100 лучших комедийных сериалов за всю историю. Об этом сообщила НСН.

Интересно, что популярные в России зарубежные сериалы заняли далеко не первые места.

«Теория большого взрыва» оказалась на 90 строчке, «Как я встретил вашу маму» — на 82, «Новенькая», «Футурама», «Рик и Морти» — заняли 76, 74 и 71 места. Сериал «Клиника» расположился на 53 месте.

Первое место получил мультсериал «Симпсоны».

Летом в Нью-Йорке снимут продолжение сериала «Секс в большом городе» о похождениях четырех незамужних подруг. Саманту, которую играла актриса Ким Кэттролл, заменит небинарный стендап-комик Че Диас в исполнении Сары Рамирес. Диас, говоря о себе, будет использовать местоимение «они». Сама актриса также является небинарной личностью. В Instagram она разместила фото сценария.

Остальных героинь трогать не стали. На экранах вновь появятся Керри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон).

Продюсером выступит бессменный автор и режиссер оригинального сериала Майкл Патрик Кинг.