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    22 мая 2021, 16:01

    Rolling Stone составил рейтинг лучших ситкомов за всю историю

    Дарья Морозова

    Журнал Rolling Stone назвал 100 лучших комедийных сериалов за всю историю. Об этом сообщила НСН.

    Rolling Stone составил рейтинг лучших ситкомов за всю историю

    Интересно, что популярные в России зарубежные сериалы заняли далеко не первые места.

    «Теория большого взрыва» оказалась на 90 строчке, «Как я встретил вашу маму» — на 82, «Новенькая», «Футурама», «Рик и Морти» — заняли 76, 74 и 71 места. Сериал «Клиника» расположился на 53 месте.

    Первое место получил мультсериал «Симпсоны».

    Летом в Нью-Йорке снимут продолжение сериала «Секс в большом городе» о похождениях четырех незамужних подруг. Саманту, которую играла актриса Ким Кэттролл, заменит небинарный стендап-комик Че Диас в исполнении Сары Рамирес. Диас, говоря о себе, будет использовать местоимение «они». Сама актриса также является небинарной личностью. В Instagram она разместила фото сценария.

    Остальных героинь трогать не стали. На экранах вновь появятся Керри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон).

    Продюсером выступит бессменный автор и режиссер оригинального сериала Майкл Патрик Кинг.