28 января 2022, 12:42
Ролик Безрукова к юбилею «Бригады» набрал больше 2,5 миллиона просмотров
Ролик актера Безрукова к юбилею сериала «Бригада» привел в восторг поклонников
Видеоролик к 20-летнему юбилею сериала «Бригада» привел в восторг поклонников, увидевших вместе пару из картины — семью Беловых. Актеры Сергей Безруков и Екатерина Гусева сняли совместное поздравление и выложили его на страничке Безрукова в Instagram.
Это видеообращение набрало в Instagram больше 2,5 миллиона просмотров буквально за несколько дней.
«„Бригада“. Оля и Саша! Помните? С юбилеем! 20 лет. Как вчера», — так подписал публикацию артист.
Фанаты «Бригады» разделили воспоминания в комментариях и признались, что до сих пор с теплотой вспоминают один из любимых сериалов.