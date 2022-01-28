Ролик Безрукова к юбилею «Бригады» набрал больше 2,5 миллиона просмотров

Видеоролик к 20-летнему юбилею сериала «Бригада» привел в восторг поклонников, увидевших вместе пару из картины — семью Беловых. Актеры Сергей Безруков и Екатерина Гусева сняли совместное поздравление и выложили его на страничке Безрукова в Instagram.

Это видеообращение набрало в Instagram больше 2,5 миллиона просмотров буквально за несколько дней.

«„Бригада“. Оля и Саша! Помните? С юбилеем! 20 лет. Как вчера», — так подписал публикацию артист.

Фанаты «Бригады» разделили воспоминания в комментариях и признались, что до сих пор с теплотой вспоминают один из любимых сериалов.