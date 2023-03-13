Знаменитости 13 марта 2023, 18:51 Рок-музыкант Максим Покровский заплатит штраф за дискредитацию российской армии Лидеру «Ногу свело!» Покровскому грозит до 50 тыс. рублей штрафа за дискредитацию ВС РФ РИА «Новости»

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Штраф 50 тысяч рублей грозит лидеру рок-группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому* по статье о дискредитации российской армии. Об этом в Хорошевском суде Москвы сообщили ТАСС.

«В суде зарегистрирован протокол об административном правонарушении, <…> составленный УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве», — отметили в судебной инстанции, уточнив, что заседание по делу пройдет 27 марта.

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Ранее Покровский* высказывался против спецоперации и записал несколько песен. Сейчас исполнитель постоянно проживает в США.

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Летом 2021 года певец Дима Билан высмеял обвинения Покровского* в том, что из-за него отменили концерт группы «Ногу свело!». Ранее конфликт исполнителей приобрел серьезный оборот. Покровский* обратился в полицию с заявлением на музыканта.

* Внесен Минюстом России в список иноагентов.