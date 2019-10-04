Рок-группа Kiss сыграет подводный концерт у берегов Австралии

В Австралии недалеко от города Порт-Линкольн, в прибрежных водах которого водится много акул, 18 ноября 2019 года состоится концерт рок-группы Kiss. Они сыграют четыре песни для восьми фанатов и акул.

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Восемь поклонников, которые успеют первыми купить билеты, и рок-музыканты прибудут на место на разных судах. Играть рокеры будут на поверхности, под воду спустят только динамики. В океан опустятся также фанаты, которые смогут наблюдать за реакцией акул.

«Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл. Раз мы все равно направляемся в Австралию, имеет смысл провести концерт под водой», — заявил USA Today фронтмен группы Пол Стэнли.

Билет на мероприятие стоит 50 долларов, бронирование начнется 14 октября по ссылке airbnb.com/KISS. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.