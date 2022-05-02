Рогозин усмотрел в образах Киркорова влияние американской культуры

Образы короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова вдохновлены американской культурой. Такое предположение сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он сравнил стрижку певца с футбольным мячом из фильма «Изгой». Фотоколлаж Рогозин опубликовал в Telegram-канале.

«Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», — подписал пост глава Роскосмоса.

Ранее Киркоров осудил российскую журналистку Маргариту Симоньян за слова в адрес Максима Галкина. Она сказала, что телеведущий женился на певице Алее Пугачевой по расчету для прикрытия своей ориентации. Киркоров опубликовал видеообращение к Симоньян, в котором призвал журналистку не «рыскать чужом белье» и предположил возможные секреты у нее самой.