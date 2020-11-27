27 ноября 2020, 14:51
Рогожин: звезды испытывают финансовые проблемы из-за своей непрактичности
Музыкант Сергей Рогожин выразил мнение, что многие артисты испытывают в пандемию финансовые проблемы из-за того, что не имеют «подушку безопасности». Об этом сообщило РИА ФАН.
Он уточнил, что ему странно слышать жалобы на безденежье от людей, которые брали за выступление по 80-100 тысяч долларов. Рогожин считает, что многие потратили эти деньги в никуда и набрали кредитов.
Он добавил, что сам не надеется на государственную поддержку, а только на себя. У Рогожина есть свой бизнес, который помог ему не испытывать трудностей в период кризиса.