Рогожин: звезды испытывают финансовые проблемы из-за своей непрактичности

Он уточнил, что ему странно слышать жалобы на безденежье от людей, которые брали за выступление по 80-100 тысяч долларов. Рогожин считает, что многие потратили эти деньги в никуда и набрали кредитов.

Он добавил, что сам не надеется на государственную поддержку, а только на себя. У Рогожина есть свой бизнес, который помог ему не испытывать трудностей в период кризиса.