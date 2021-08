Роджер Тейлор из группы Queen выпустил новый сингл

Барабанщик Роджер Тейлор из группы группы Queen рассказал о выпуске нового сингла из своего сольного альбома Outsider. Название песни звучит так: We All Just Trying To Get By. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на издание NME.

Артист добавил, что записать сингл ему помогла певица KT Tunstall. В We All Just Trying To Get By фанаты смогут услышать действительно важные строки о том, что сейчас происходит в мире. «Растения, животные, люди — все хотят выжить. К тому же мы находимся в эпицентре кровавой пандемии… Я умею в виду, что даже коронавирус пытается уцелеть», — отметил музыкант. Премьера клипа состоялась на канале Тейлора в YouTube. Весь сольный альбом, который является уже восьмым у барабанщика, выйдет в октябре этого года.