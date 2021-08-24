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    24 августа 2021, 17:13

    Роджер Тейлор из группы Queen выпустил новый сингл

    Оксана Лавнюженко

    Барабанщик Роджер Тейлор из группы группы Queen рассказал о выпуске нового сингла из своего сольного альбома Outsider. Название песни звучит так: We All Just Trying To Get By. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на издание NME.

    Роджер Тейлор из группы Queen выпустил новый сингл

    Артист добавил, что записать сингл ему помогла певица KT Tunstall. В We All Just Trying To Get By фанаты смогут услышать действительно важные строки о том, что сейчас происходит в мире.

    «Растения, животные, люди — все хотят выжить. К тому же мы находимся в эпицентре кровавой пандемии… Я умею в виду, что даже коронавирус пытается уцелеть», — отметил музыкант.

    Премьера клипа состоялась на канале Тейлора в YouTube. Весь сольный альбом, который является уже восьмым у барабанщика, выйдет в октябре этого года.