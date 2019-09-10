Родственников заподозрили в убийстве актрисы Элины Быстрицкой. Кто виноват?

Советская актриса театра и кино, звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая умерла 6 апреля 2019 года в Москве в 90 лет. После смерти актрисы начались связанные с ее именем скандалы. По мнению знакомых легендарной артистки, родственники могли заморить ее голодом.

«О такой бредовой версии я не слышала. Но что ее всячески лоббирует тот, кому это выгодно, кто пытается избежать сейчас уголовного преследования — вот об этом я слышала. Директора Быстрицкой сейчас обвиняют в мошенничестве на сумму приблизительно 40 миллионов рублей. Вот, наверное, она всячески и пытается избежать грозящего наказания», — рассказала «360» Анастасия Расторгуева, адвокат сестры актрисы, Софии Шегельман. К последней как к единственной родственнице отошло все имущество актрисы, любимой многими поколениями советских зрителей.

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По словам Расторгуевой, такое распределение наследства не понравилось бывшему директору Быстрицкой, Ксении Рубцовой. Адвокат обвинила в распространении слухов именно ее.

«Вот уже начала придумывать, что 90-летнего человека кто-то довел до смерти, голодом заморил и так далее. Когда у нас были судебные процессы, ее представители заявляли именно об этом — довели, мол, человека, голодом заморили. Эту информацию они распространяют и в передачах разных, в том числе по Первому каналу. А месяца три назад начали говорить, что нужно эксгумировать тело Элины Авраамовны. Но эксгумация — она в принципе возможна только с согласия родственников, либо когда действительно есть соответствующие основания», — добавила юрист.

Удалось поговорить и с другой стороной конфликта. Бывший директор Быстрицкой Ксения Рубцова рассказала «360», что общение с артисткой у нее прекратилось 18 сентября 2018 года — как раз тогда приехала ее сестра София Шегельман из Израиля. Сестра, по словам Рубцовой, разогнала всех работников, которые ухаживали за пожилой артисткой многие годы.

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«После этого шесть месяцев к Быстрицкой не было доступа. Связи с ней тоже никакой не было. Я знаю, что после смерти Элины Авраамовны инициативная группа написала коллективное письмо в Следственный комитет с просьбой разобраться в причинах смерти Быстрицкой. Мол, есть предположения, что она была доведена до смерти», — рассказала бывший директор актрисы.

По словам Рубцовой, это сестра не допускала к Быстрицкой врачей, ограничила круг ее общения. К артистке нельзя было ни прийти в гости, ни дозвониться. Артисты, которые подписали групповое письмо к следователям, не исключили, что как раз родственница виновата в преждевременной смерти артистки.

Если столичные следователи и правда занялись проверкой сообщения о доведении пожилой женщины до смерти, то совершенно не исключена и эксгумация тела, чтобы поставить жирную точку в сплетнях вокруг имени артистки. Следователи пока не подтвердили и не опровергли информацию о проверке.