Родственники «сухо» поздравили принца Гарри с днем рождения

Пара опубликовала в своем Instagram-аккаунте посвященный внуку Елизаветы II пост. Представители королевской семьи выложили фото 2017 года, на котором Гарри побеждает их в забеге, пишет «Экспресс газета».

«Поздравляем принца Гарри с днем рождения!» — подписали снимок брат и невестка.

Как считают специалисты, такой выбор фото не случаен. Эксперты заметили, что на снимке с забегом Гарри вырвался вперед. Кадр будто намекает на разрыв с семьей. Накануне СМИ писали о произошедшей между Гарри и Уильямом ссоре.