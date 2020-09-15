15 сентября 2020, 17:21
Родственники «сухо» поздравили принца Гарри с днем рождения
Во вторник, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 36 лет. Принц Уильям и Кейт Миддлтон направили ему, по мнению биографов, «сухое» и краткое поздравление, информирует Mirror.
Пара опубликовала в своем Instagram-аккаунте посвященный внуку Елизаветы II пост. Представители королевской семьи выложили фото 2017 года, на котором Гарри побеждает их в забеге, пишет «Экспресс газета».
«Поздравляем принца Гарри с днем рождения!» — подписали снимок брат и невестка.
Как считают специалисты, такой выбор фото не случаен. Эксперты заметили, что на снимке с забегом Гарри вырвался вперед. Кадр будто намекает на разрыв с семьей. Накануне СМИ писали о произошедшей между Гарри и Уильямом ссоре.