Знаменитости 12 ноября 2022, 01:48 Родственники основателя «Ласкового мая» не станут наследниками его хитов «АиФ»: семья покойного основателя «Ласкового мая» Кузнецова не получила права на его песни РИА «Новости»

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Покойный композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов еще при жизни решил не оставлять права на свои произведения родственникам. Об этом написал «АиФ».

Как отмечено в завещании музыканта права на использование его хитов, а также гонорары за них будут получать третьи лица. Имя наследников не называется — эти люди будут распоряжаться интеллектуальной собственностью Кузнецова только, когда истекут шесть месяцев со дня смерти.

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Сергей Кузнецов умер 7 ноября в возрасте 58 лет. Клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин ранее рассказал, что Кузнецов злоупотреблял спиртными напитками, что и могло спровоцировать преждевременный уход из жизни.

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Создателя хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова похоронили13 ноября. Причина смерти композитора пока не известна.

Месяц назад стало известно о смерти клавишника музыкального коллектива «Ласковый май» Михаила Афанасьева. Печальной новостью в соцсетях поделился продюсер и основатель группы Андрей Разин.