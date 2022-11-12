12 ноября 2022, 01:48
Родственники основателя «Ласкового мая» не станут наследниками его хитов
«АиФ»: семья покойного основателя «Ласкового мая» Кузнецова не получила права на его песни
Покойный композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов еще при жизни решил не оставлять права на свои произведения родственникам. Об этом написал «АиФ».
Как отмечено в завещании музыканта права на использование его хитов, а также гонорары за них будут получать третьи лица. Имя наследников не называется — эти люди будут распоряжаться интеллектуальной собственностью Кузнецова только, когда истекут шесть месяцев со дня смерти.
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Сергей Кузнецов умер 7 ноября в возрасте 58 лет. Клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин ранее рассказал, что Кузнецов злоупотреблял спиртными напитками, что и могло спровоцировать преждевременный уход из жизни.
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Создателя хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова похоронили13 ноября. Причина смерти композитора пока не известна.
Месяц назад стало известно о смерти клавишника музыкального коллектива «Ласковый май» Михаила Афанасьева. Печальной новостью в соцсетях поделился продюсер и основатель группы Андрей Разин.
Музыка
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