Знаменитости 04 июля 2023, 00:28 Родственники Михаила Круга рассорились из-за наследства Семья Михаила Круга поссорилась из-за оставленного им особняка в 60 миллионов рублей РИА «Новости»

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Семья Михаила Круга поссорилась из-за оставленного им особняка за 60 миллионов рублей. Это трехэтажный коттедж площадью 350 квадратных метров, написала KP.RU.

О конфликте в семье рассказал сын артиста Дмитрий Воробьев. Дом с четырьмя спальнями, пятью санузлами, залом, котельной, бассейном, сауной, гаражом, просторной мансардой и зимним садом с водопадами стал яблоком раздора между сыном и старшей сестрой Круга Ольгой Медведевой.

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Особняк поделен между родственниками, Воробьев хотел продать свою часть. Он выставил на продажу полдома с мебелью за 30 миллионов рублей. Но его планы не совпали с желаниями родственницы Круга. Все помещения в доме общие, они не поделены между собственниками.

«Тетя не хочет продавать дом. Я решил продать, потому что у нас случился конфликт с ней. Она захотела стать собственницей всего дома. Делать на нем бизнес, сдавать его посуточно, водить туда экскурсии. А мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дешево», — рассказал сын шансонье.

По словам Дмитрия, тетя не считает его владельцем коттеджа. Сама сестра певца опровергла слова племянника. Она заявила, что между ними нет разногласий.

Ранее другой исполнитель шансона, Михаил Шуфутинский рассказал о своих любимых спектаклях. По словам артиста, в свое время он часто посещал театральные постановки, но сейчас в его графике слишком мало свободного времени.