13 марта 2024, 04:14
Родственники Юлии Началовой выставили на продажу квартиру, чтобы расплатиться с ее бывшим женихом
Kp.ru: родственники Началовой продают ее квартиру за 87 миллионов рублей
Родственники певицы Юлии Началовой продают ее квартиру, чтобы отдать долг бывшему жениху певицы — хоккеисту Александру Фролову. Об этом написала газета kp.ru.
По данным издания, роскошная четырехкомнатная квартира досталась певице от ее прежнего мужа — футболиста Евгения Алдонина. С Фроловым Началова начала встречаться в 2011 году. А в 2015 она взяла у жениха 20 миллионов рублей на организацию сольного концерта.
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Этот концерт певица называла «подарком от любимого». Но подарок был отнюдь не бескорыстным — Началова отписала на жениха половину квартиры в качестве залога. Свое право на жилье Фролов зарегистрировал в Росреестре.
После расставания пары в 2016 году началась дележка жилплощади. Бывший возлюбленный требовал, чтобы певица продала квартиру и отдала ему деньги. Началова судилась с Фроловым, но суд признал его законным собственником жилья. После смерти певицы половина квартиры принадлежит ее дочери, а половина — бывшему жениху.
В 2021 году Фролов потребовал деньги с родителей Юлии Началовой. Родственники певицы выехали из квартиры и выставили ее на продажу. Изначальная указывалась цена в 100 миллионов рублей, сейчас ее понизили до 87 миллионов рублей. На данный момент собственники сдают квартиру в аренду.
Юлия Началова умерла пять лет назад из-за сепсиса, развившегося из небольшой ранки на ноге. Певице было 38 лет. Ранее ее дочь Вера Алдонина рассказала, почему мать не согласилась на ампутацию, которая могла бы спасти ей жизнь.
Долги
Суд
Юлия Началова
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