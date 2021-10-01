Родственник Елизаветы II рассказал об оплеухе принцу Гарри

Родственник королевы Великобритании Елизаветы II, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл рассказал том, как он решил посмотреть на реакцию охраны и отвесил принца Гарри оплеуху.

Как сообщило Daily Mail, случай произошел в 2003 году. Тиндолл с друзьями по команде собрались в сиднейском баре. Там они отмечали победу в чемпионате мира по регби. Когда к компании присоединился принц Гарри, которому на тот момент было только 19 лет, нетрезвый регбист решил посмотреть на реакцию охраны и дать Гарри несколько тумаков. Телохранители принца повалили его на землю уже через несколько секунд после удара.

Майк Тиндолл муж внучки Елизаветы II, дочери принцессы Анны, двоюродной сестры принцев Гарри и Уильяма Заре Филлипс. Пара познакомилась в 2003 году во время того самого чемпионата, о котором шла речь выше.

У Майка и Зары Тиндолл в марте родился третий ребенок, которого назвали Лукас Филипп. Малыш стал десятым правнуком королевы.

В середине сентября журнал Time опубликовал фотографию принца Гарри и его супруги Меган Маркл на обложке свежего номера. Журнал присвоил им звание одних из самых влиятельных людей мира.