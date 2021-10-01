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    01 октября 2021, 02:20

    Родственник Елизаветы II рассказал об оплеухе принцу Гарри

    Валерия Шафирко

    Родственник королевы Великобритании Елизаветы II, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл рассказал том, как он решил посмотреть на реакцию охраны и отвесил принца Гарри оплеуху.

    Как сообщило Daily Mail, случай произошел в 2003 году. Тиндолл с друзьями по команде собрались в сиднейском баре. Там они отмечали победу в чемпионате мира по регби. Когда к компании присоединился принц Гарри, которому на тот момент было только 19 лет, нетрезвый регбист решил посмотреть на реакцию охраны и дать Гарри несколько тумаков. Телохранители принца повалили его на землю уже через несколько секунд после удара.

    Майк Тиндолл муж внучки Елизаветы II, дочери принцессы Анны, двоюродной сестры принцев Гарри и Уильяма Заре Филлипс. Пара познакомилась в 2003 году во время того самого чемпионата, о котором шла речь выше.

    У Майка и Зары Тиндолл в марте родился третий ребенок, которого назвали Лукас Филипп. Малыш стал десятым правнуком королевы.

    В середине сентября журнал Time опубликовал фотографию принца Гарри и его супруги Меган Маркл на обложке свежего номера. Журнал присвоил им звание одних из самых влиятельных людей мира.