Родные Арцибашева подали иск против клиники за смерть продюсера

Когда несколько лет назад у продюсера начались серьезные проблемы со здоровьем, Хачатурьян и дочери Арцибашева собирались отправить его в американскую клинику. Этому воспротивилась сожительница Владимира Екатерина Шакина. После того, как состояние продюсера ухудшилась, начались разборки по поводу наследства.

Как считает Хачатурьян, телевизионщик скончался в клинике при подозрительных обстоятельствах. По информации журналистов, у этого учреждения уже были проблемы с лицензией и надзорными органами. По ходатайству экс-супруги продюсера была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила многочисленные нарушения в клинике.

Специалисты выяснили, что тактика лечения мужчины была неверной, несвоевременной, неадекватной и не соответствовала основному заболеванию. Семья настаивает на том, что Арцибашев умер в результате врачебной ошибки и подала иск с требованием компенсации в размере 60 миллионов рублей.

Телепродюсер Владимир Арцибашев, который стал известен благодаря созданию популярной в 90-е годы передачи «50 на 50», скончался в ноябре прошлого года. При жизни он удостоился звания Народный артист Российской Федерации. Также он стал лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации.