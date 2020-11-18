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    18 ноября 2020, 16:32

    Родные Арцибашева подали иск против клиники за смерть продюсера

    Полина Петрова

    Родные известного продюсера Владимира Арцибашева подали иск против столичной клиники. Его бывшая жена Анжела Хачатурьян считает, что работники учреждения виноваты в его смерти, информирует Life.
    Родные Арцибашева подали иск против клиники за смерть продюсера

    Когда несколько лет назад у продюсера начались серьезные проблемы со здоровьем, Хачатурьян и дочери Арцибашева собирались отправить его в американскую клинику. Этому воспротивилась сожительница Владимира Екатерина Шакина. После того, как состояние продюсера ухудшилась, начались разборки по поводу наследства.

    Как считает Хачатурьян, телевизионщик скончался в клинике при подозрительных обстоятельствах. По информации журналистов, у этого учреждения уже были проблемы с лицензией и надзорными органами. По ходатайству экс-супруги продюсера была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила многочисленные нарушения в клинике.

    Специалисты выяснили, что тактика лечения мужчины была неверной, несвоевременной, неадекватной и не соответствовала основному заболеванию. Семья настаивает на том, что Арцибашев умер в результате врачебной ошибки и подала иск с требованием компенсации в размере 60 миллионов рублей.

    Телепродюсер Владимир Арцибашев, который стал известен благодаря созданию популярной в 90-е годы передачи «50 на 50», скончался в ноябре прошлого года. При жизни он удостоился звания Народный артист Российской Федерации. Также он стал лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации.