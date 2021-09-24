Роднянский попросил журналистов дать передохнуть семье Звягинцева

Продюсер Александр Роднянский на своей странице в Instagram попросил журналистов и зрителей не осаждать сообщениями и дать передохнуть семье режиссера Андрея Звягинцева, который некоторое время находился в коме из-за коронавируса. Об этом написало «Утро.ру».

«Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный», — подчеркнул Роднянский.

По его словам, очень многие помогали и помогают семье режиссера. В частности, это лучшие врачи, крупнейшие политики и предприниматели. Продюсер поблагодарил этих людей и пообещал всех назвать поименно, когда все испытания останутся позади.

«Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссера. А сейчас я хотел бы попросить вас проявить терпение и уважение к Андрею Петровичу и его семье», — заключил Роднянский.