Родители Жанны Фриске отсудили деньги у Шепелева

Пресненский суд рассматривал одновременно два иска. Первый от Владимира и Ольги Фриске о взыскании семи миллионов с гражданского мужа умершей артистки. Второй — требование Шепелева взыскать с родителей десять миллионов рублей, это треть от снятых со счета денег, плюс набежавшие проценты.

На заседании выяснилось, что гражданский муж Фриске предлагал родителям Жанны заключить мировое соглашение, но те отказались. Выслушав позиции адвокатов с двух сторон, суд принять решение в пользу родителей.

Сейчас суд огласил только решение. Мотивировку участники процесса получат позже.

Российская певица Жанна Фриске скончалась от онкологии в 2015 году. Перед ее смертью мать артистки сняла все собранные на лечение «Русфондом» деньги в размере 21 миллиона рублей. Гражданский муж и родители обвинили друг друга в потере денег. Московский суд постановил взыскать с наследников артистки эту сумму — с родителей и четырехлетнего сына Платона. Спустя три года родители погасили долг перед организацией.