Родители установили на могиле Децла памятник ко дню его рождения

Родители Кирилла Толмацкого Александр и Ирина установили памятник на могиле российского рэпера на Пятницком кладбище в столице. Сегодня Децлу исполнилось бы 37 лет.

Мать музыканта объяснила, что для выбора фото на надгробие пришлось поднять личные архивы артиста. В основном все выбранные снимки не подходили для памятника по качеству, пишет ИА Nation News.

«Нужную для памятника фотографию мы нашли на флешке, которая была у Кирюши дома. Тогда сразу вопрос выбора был закрыт и мы решили, что именно это фото окажется на памятнике», — поделилась Толмацкая.

Децл скончался 3 февраля 2019 года. В этот день он выступал в клубе в Ижевске. После мероприятия он внезапно почувствовал себя плохо, его рука онемела. Спустя время рэпер умер. Медики заявили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Догадки о присутствии в крови музыканта запрещенных веществ были опровергнуты. У Толмацкого остались жена Юлия и 15-летний сын Тони.