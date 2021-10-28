Родители певца Юлиана заболели ковидом

Певец Юлиан рассказал NEWS.ru, что его родители тяжело заболели ковидом. По его словам, это открыло ему глаза на то, насколько серьезна на самом деле ситуация с вирусом.

«Вот сейчас я в полной мере осознал, что самое главное в жизни каждого человека — здоровье. Это не просто слова. Надоело читать и слышать разных „умников“, уверяющих, будто никакого коронавируса в природе не существует, якобы это обычная простуда и совсем не страшно. На самом деле страшно. Спасая родителей, я иногда думаю, что мы все попали в ад, из которого обязательно должны вырваться», — рассказал певец.

Его мать лечится амбулаторно, а отец лежит в больнице. Сам певец, по его словам, разрывается между помощью родителям и съемками в проекте «Суперстар!» на телеканале НТВ.

Он призвал всех относиться к коронавирусу серьезнее и соблюдать осторожность.

«Это не шуточки. Всем надо быть аккуратными и осторожными. Сейчас очень много заболевших», — сказал Юлиан.