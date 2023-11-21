Знаменитости 21 ноября 2023, 18:23 Родители объявленной в розыск Джамалы оказались владельцами бизнеса в России Shot: семья объявленной в розыск певицы Джамалы зарабатывает на отеле в Крыму ZUMA Press / Global Look Press

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Семья украинской певицы Джамалы, объявленной в России в розыск, ведет бизнес в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, родители артистки, которую в жизни зовут Сусана Джамаладинова, по-прежнему живут возле Алушты. По месту их прописки находится отель «Кучук-Узень», где просят за номер несколько тысяч рублей за ночь. На этот же адрес зарегистрировали религиозную мусульманскую организацию «Кучук-Узень», в которой отец Джамалы занимает пост президента.

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Авторы Shot обратили внимание, что на отце украинской певице не числится ни ИП, ни какое-либо юрлицо. Из-за этого неясно, легально ли он ведет гостиничный бизнес.

Джамала представляла Украину на Евровидении в 2016 году и заняла на конкурсе первое место. Певицу включили в базу розыска МВД России по уголовной статье. По данным Shot, причиной стало распространение артисткой фейков о российской армии.