Родители Дмитрия Хворостовского презентовали книгу об истории их семьи

Мать артиста Людмила Хворостовская призналась, что написала книгу для своих внуков, поскольку в их семье, как это принято, история рода передается из поколения в поколение, от старших к младшим. В свою очередь ее супруг Александр обратил внимание на то, что Людмила тайно приступила к работе над книгой 10 лет назад. Позднее он стал помогать жене в редактуре текста и переносе рукописного текста в электронный формат.