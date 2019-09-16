СМИ: родители Богомолова ушли со свадьбы после эротического танца Собчак
Торта родители Богомолова решили не дожидаться, когда Собчак стала раздеваться на сцене, оставшись в черном корсетном комбидрессе и красной подвязке. Об этом сообщил сайт телеканала НТВ.
Уточняется, что «грязные танцы Собчак» родные Богомолова попросту не оценили. Во время росписи молодых в Грибоедовском загсе они подарили Ксении букет из роз и лилий и сопровождали пару во время венчания.
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С избранницей сына мать и отец Богомолова до свадьбы виделись всего пару раз.
Отец Константина Богомолова многие годы посвятил советской и российской культуре, напомнил сайт газеты «Комсомольская правда». Он работал как обозреватель в изданиях «Советская культура», «Советский экран», «Искусство кино» и многих других.
Ксения Собчак подарила своему мужу эротический танец под хит Ирины Аллегровой «Войди в меня». Если он шокировал родителей Богомолова, то мать телеведущей Людмила Нарусова призналась, что была в ужасе от катафалка, на котором будущие молодожены приехали в загс.