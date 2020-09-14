Родион Газманов рассказал о состоянии после прививки от COVID-19

Российский артист Родион Газманов рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавируса.

На днях 39-летний Родион Газманов сделал прививку. Теперь с помощью специального приложения он каждый день отправляет отчет о самочувствии. Мужчина вакцинировался, но не стал менять рабочий график. Отмечается, что на выходных он ездит на рабочие встречи, участвует в концертах.

«Ношу, не снимая, трекер, который отправляет телеметрические данные врачам в режиме 24 на 7 и ежедневно заполняю анкету по самочувствию. Третья рука пока не выросла, мысли еще не читаю и комаров взглядом не жгу», — процитировал артиста сайт kp.ru.

Он рассказал, что на следующий день после укола болело место введения препарата и немного знобило. По словам Газманова, это подтверждает что вакцина не является плацебо. Температура у певца нормальная.

Напомним, 69-летний отец Родиона Олег Газманов этим летом попал в больницу с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент певец уже вылечился. За период борьбы с болезнью он похудел на 6,5 килограмма.