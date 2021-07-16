Родион Газманов рассказал, как пандемия повлияла на его творчество

Российский певец Родион Газманов недавно отпраздновал свой 40-летний юбилей. В беседе с «ПолитЭкспертом» юбиляр рассказал о том, чем он гордится в свои годы, дал советы себе 20-летнему и рассказал, как пандемия отразилась на его творчестве.

Эстрадный певец, музыкант, поэт, актер, ведущий и предприниматель Родион Газманов отметил, что ситуация с пандемией коронавируса не обошла стороной его и его музыкальную команду.

«Безусловно, пандемия и карантин сказались на жизни всех участников этого большого шоу-бизнес-хоровода. Я и моя команда не стали исключением. Очень много начали делать в онлайн-режиме. Хотя у меня во все времена была установка: если ты в музыке, если есть концерты, — поезжай на гастроли, если нет концертов, — сиди в студии и пиши песни. Своими композициями ты завоевываешь свою аудиторию, продвигаешься, и у тебя в итоге появляется концерт. Мы всегда так делали и всегда работало. Сейчас потихоньку в нашей жизни начали появляться выступления, это не те цифры, которые были до карантина, но что-то происходит», — расссказал музыкант.

Родион также добавил, что во время пандемии у него появилось много времени для студии, и он был рад этому. Удалось написать много материала и достигнуть прогресса в некоторых инструментальных моментах.

Юбиляр признался, что не чувствует своего биологического возраста, и поделился своим секретом счастья.

«У меня потрясающие друзья, у меня живы и здоровы мои родители, и думаю, что в свои 40 лет я могу считать себя абсолютно счастливым человеком. И самое главное — я не чувствую биологически себя на эти 40, занимаюсь спортом. Слежу за собой, наверное, сказать неправильно, так как специальными процедурами не занимаюсь, но просто веду здоровый образ жизни и более-менее правильно питаюсь, хотя люблю очень вкусно поесть», — рассказал Родион.

Также он дал несколько советов себе 20-летнему.

«Начни заниматься музыкой еще раньше, никогда не ленись и не бойся: все будет хорошо», — заключил артист.