Родион Газманов назвал номер Manizhа на Евровидении «сочетанием несочетаемого»

Российский певец Родион Газманов оценил номер Manizhа для международного песенного конкурса Евровидение. Артист признался, что скептически относится к этому мероприятию, написал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его мнению, обидно, когда выигрывают «бородатые женщины», а более талантливые люди оказываются среди аутсайдеров. Как считает Родион, у нашей страны нет шансов на победу, потому что политическая ситуация играет против России, сообщил сайт Pravda.Ru.

«Я желаю Маниже удачи, у нее очень крепкий модный номер, но не могу сказать, что такая музыка мне нравится. Но номер сделан в рамках в концепции самого Евровидения, а это — гениальное сочетание абсолютно несочетаемого», — подчеркнул Газманов.

Мужчина пожелал Manizhа удачи в конкурсе.

Результаты опроса граждан РФ показали, что большинство россиян (41% респондентов) не надеются на победу нашей артистки в Евровидении. Они уверены, что певица окажется «в хвосте» рейтинга. При этом 29% соотечественников думают, что Manizha попадет в тройку победителей, 15% считают, что участница займет первое место.