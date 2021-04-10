Родился на кухонном столе и покорил королеву. История жизни принца Филиппа II

Принц Филипп, по семейной легенде родившийся в июне 1921 года на кухонном столе, был принцем Греции, но не имел ни капли греческой крови. Его детство никак нельзя было назвать безоблачным. Семье мальчика пришлось бежать с острова Корфу в декабре 1922 года, когда отца Филиппа обвинили в государственной измене.

Семья принца эвакуировалась на британском корабле HMS Calypso, пишет Daily mail. Колыбель младенцу королевской крови устроили в ящике из-под фруктов. Да и позже нельзя сказать, чтобы мальчик знал, что такое достаток. Его семья перебралась в Париж, где жила на деньги родственников. В возрасте восьми лет Филипп на три года был отправлен в школу Чим в Суррее, затем переехал в Германию, где все четыре его сестры вышли замуж. Вскоре принц вернулся в Великобританию и был отправлен в Гордонстоун, школу-интернат в Шотландии.

Там Филипп возглавлял команды по хоккею и крикету, был старостой. В Городонстоуне он научился «возиться на лодках», заложив прочный фундамент будущей военно-морской карьеры.

Всего через несколько лет высокий и атлетически сложенный 18-летний блондин произвел неизгладимое впечатление на 13-летнюю принцессу Елизавету, лихо перепрыгнув через сетку на теннисном корте колледжа.

Начавшаяся война прервала их общение. Но они писали друг другу, когда Филипп пошел служить на флот. Позже он признавался, что письма малышки Лилибет были для него единственной абсолютно реальной вещью среди ужасов войны.

На Рождество 1943 года, когда принцу «некуда было идти», вместе со своим кузеном Дэвидом Милфордом Хейвеном он поехал в Виндзорский замок. Принцесса Елизавета, которой исполнилось 17 лет, была взволнована так, как «никто из нас никогда раньше не видел». Об этом сообщала ее гувернантка Мэрион Кроуфорд.

В 1947 году пара поженилась и провели счастливейшие в своей жизни два года на Мальте.

Филипп принадлежал к греческой королевской семье, но в его жилах текла только немецкая, датская, русская и британская кровь. Мать попала в психиатрическую клинику, отец почти всегда отсутствовал. Он был пятым ребенком и единственным сыном в семье принца Греции и Дании Эндрю и принцессы Алисы Баттенбергской. По материнской линии он был троюродным братом Елизаветы II.

После окончания Второй мировой войны в июле 1951 года Филипп завершил свою военно-морскую карьеру и после восшествия жены на престол в 1952 году сосредоточился на ее поддержке.

Принц основал в 1956 году премию за достижения молодежи, которая сейчас действует в более чем 140 странах. Она помогает молодым людям 14-24 лет путешествовать по миру.

Герцог Эдинбургский большую часть своей жизни участвовал в благотворительных организациях, работающих в сфере охраны окружающей среды, спорта, вооруженных сил и инженерии, проявляя особый интерес к научным и техническим исследованиям.

В мае 2017 года он решил больше не участвовать в публичных мероприятиях двора, но оставался покровителем, президентом и членом более 750 ассоциаций вплоть до своей смерти.