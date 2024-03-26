Знаменитости 26 марта 2024, 19:14 Роберт Паттинсон впервые стал отцом Актер Роберт Паттинсон впервые вышел на прогулку с новорожденным сыном Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Актер Роберт Паттинсон и его супруга Сьюки Уотерхаус недавно стали родителями. Папарацци заметили их во время прогулки с новорожденным в Лос-Анджелесе, сообщило издание Daily Mail.

Пара гуляла по парку. Оба молодых родителя надели темные очки.

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Влюбленные пока не торопятся делиться новостью о рождении первенца. Они не заходили в социальные сети уже три недели. Беременность Сьюки также сохраняли в тайне, несмотря на все попытки журналистов узнать подробности. Пол ребенка неизвестен.

Перед рождением ребенка пара стала жить вместе. Роберт и Сьюки в отношениях с 2018 года. До этого 37-летний актер встречался с исполнительницей FKA twigs, которой он дважды делал предложение, и актрисой Кристен Стюарт, с которой был вместе с 2009 по 2013 год.

Ранее стало известно, что американская актриса Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год. Сына назвали Кардинал.