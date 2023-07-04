Знаменитости 04 июля 2023, 23:55 Роберт Де Ниро впервые высказался о смерти внука Роберт Де Ниро попросил оставить их семью в уединении, чтобы оплакать сметь внука Лео РИА «Новости»

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Голливудский актер Роберт Де Ниро впервые прокомментировал смерть 19-летнего внука Леандро. Звезда фильма «Неприкасаемые» признался, что тяжело переносит утрату. Об этом сообщил портал ET.

От имени всей семьи актер поблагодарил неравнодушных людей за соболезнования.

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«Просим предоставить нам возможность остаться в уединении, чтобы оплакать Лео», — подчеркнул 79-летний Де Ниро.

Мать Лео Дрена в социальных сетях посвятила ему пост. Она отметила, что сейчас хочет быть рядом с ним и пока не знает, как жить без сына. Однако женщина обещала стараться идти дальше и дарить людям любовь и свет, которые она начала чувствовать, когда стала мамой Лео.

«Мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик», — подчеркнула 51-летняя Дрена.

Информация о смерти внука Де Ниро появилась в понедельник, 3 июля. Из-за чего умер юный парень, пока неизвестно.

Лео пошел по стопам знаменитого дедушки. Он успел сняться в таких фильмах как «Звезда родилась», «Коллекция» и «Кабаре „Максим“».