Знаменитости 01 декабря 2022, 12:16 Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента США в новом сериале Netflix

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Контент-платформа Netflix выпустит мини-сериал, главную роль в котором сыграет знаменитый актер Роберт Де Ниро. Об этом сообщила газета Variety.

По данным РИА ФАН, Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента Америки в политическом сериале под названием «Нулевой день», который подготовит и выпустит сервис Netflix. Для 79-летнего американского актера это будет первая постоянная роль в сериале.

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Отмечается, что ближайшая премьера с участием Роберта Де Ниро ожидается 2 декабря — актер появится в фильме «Гнев во спасение».

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