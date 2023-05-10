Знаменитости 10 мая 2023, 02:55 Роберт де Ниро рассказал о рождении седьмого ребенка Актер Роберт Де Ниро в 79 лет стал отцом в седьмой раз Flickr

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Актер Роберт де Ниро поделился новостью о рождении седьмого ребенка с изданием ET Canada. При этом личность матери ребенка он раскрывать не стал.

«Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок», — сказал 79-летний де Ниро на утверждение журналиста, что тот воспитывает шестерых детей.

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Представитель актера подтвердил эту информацию. По словам Роберта де Ниро, он старается быть любящим родителем, однако иногда ему приходится быть и строгим.

«Без этого не обойтись с детьми. Мне не нравится диктовать правила и тому подобное, но иногда у вас просто нет выбора. Думаю, любой родитель скажет вам то же самое», — сказал он.

Роберт де Ниро был женат дважды. Двух детей ему родила первая супруга Дайэнн Эбботт. Во втором браке с Грейс Хайтауэр у актера появились 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Также у него есть сыновья-близнецы от бывшей подруги Туки Смит — им сейчас по 27 лет.

Ранее голливудский актер Роберт де Ниро успешно перенес операцию на ноге. Серьезную травму он получил на съемках фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».