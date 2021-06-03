Роберт Де Ниро перенес операцию

Голливудский актер Роберт де Ниро успешно перенес операцию на ноге, которую травмировал на съемках фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом написал сайт eg.ru.

Операция прошла на днях. На восстановление 77-летнему артисту понадобится около двух месяцев.

Де Ниро повредил ногу в Оклахоме.

«Я просто перешагнул через что-то и упал. Боль была мучительной. Но это случается, особенно когда вы становитесь старше», — рассказал актер.

После этого звезда сразу улетела домой в Нью-Йорк и обратилась к врачу. Де Ниро пришлось держать ногу в определенном положении, чтобы помочь ей зажить. Травма актера не затормозила съемочный процесс, потому что эпизоды с Де Ниро, которые требовались к настоящему моменту, уже отсняты.

«Убийцы цветочной луны» — 10-я совместная работа Де Ниро и Мартина Скорсезе. В кинокартине также задействован Леонардо Ди Каприо, который в шестой раз выйдет на одну площадку с этим режиссером.

Фильм расскажет о двух агентах ФБР под прикрытием. Они расследуют таинственную гибель индейцев в поселении Осейджей, где нашли залежи нефти. В основу киноленты легла книга Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь».