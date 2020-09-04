Роберт Дауни-младший ушел из киновселенной Marvel

Фильмы Marvel останутся без Железного человека. Роберт Дауни-младший больше не появится в проектах киновселенной. Слухи о его роли в новой ленте «Черная Вдова» так и остались слухами.

Американский актер заявил о своем уходе из проектов Marvel ведущему подкаста SmartLess Джейсону Бейтману. Таким образом Дауни-младший ответил на прямой вопрос о том, на какой стадии находится его работа с киновселенной.

«Все проекты завершены», — подчеркнул артист.

Роберт Дауни-младший в начале 2020 года уже говорил, что продолжение его сотрудничества с Marvel маловероятно. Его персонаж Железный человек был героем 10 фильмов студии. Последний раз Тони Старк появился на экранах в заключительной киноленте о команде супергероев «Мстители: Финал».

В январе 2020-го киностудия Marvel показала новый трейлер фильма «Черная Вдова», который рассказывает историю шпионки Наташи Романофф в бытность ее работы на советские спецслужбы. Предполагалось, что Дауни-младший снова сыграет в картине, представ в образе Железного человека.