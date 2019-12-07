Роберт Дауни-младший обратился к украинцам
Дауни-младший прорекламировал готовящийся к выходу в прокат фильм. В нем он исполнил главную роль. Видео подготовила американская студия кинематографа Universal, чтобы призвать украинцев сходить на премьеру.
«Все жители Украины! Божечки, вы здесь? Нет? Что ж, тогда зовите Ольгу. Я подожду. Мало времени? Тогда передайте ей, что я снимаюсь в новом фильме „Дулитл“», — рассказал Дауни-младший.
Он назвал путешествие в фильме — фантастическим приключением. Главные роли достались автору ролика и «огромному количеству животных».
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В 35-секундном видео американец отпустил несколько шуток. Он заявил, что в фильме не будет соловья — птицы, привычной для украинского фольклора. Зато в киноленте появится попугай по имени Полинезия, и она похожа на него. Полинезии трудно брать высокие ноты, но «она пытается». А борщ она готовит «такой себе», признался Дауни-младший.
В комментарии к видео говорится, что эксцентричный доктор доктор Дулиттл понимает язык животных и живет в отдаленном поместье. Обществу людей он предпочитает зверей. В кинокартине Дулиттл отправляется в путешествие навстречу удивительным приключениям.
Мировая премьера запланирована на 1 января 2020 года. Официальная премьера на Украине пройдет 9 января, а в России — 20 февраля.
Историю ветеринара, который умел разговаривать с животными, впервые показали на экранах в 1998 году. Главную роль исполнил актер Эдди Мерфи. В основе фильма лежит серия детских книг, которую в 1920-е годы написал британец Хью Лофтинг.