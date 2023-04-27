Знаменитости 27 апреля 2023, 03:38 Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу The Sun: певец Робби Уильямс признался в упадке либидо после отказа от приема тестостерона Pxhere

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Британский певец Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу. Изданию The Sun 49-летний исполнитель рассказал, что его либидо упало после отказа от приема тестостерона.

Певец шутливо заявил, что после свадьбы секса нет. Его супруга Айда Филд отметила, что они почти не занимаются сексом, но им нравится обниматься во время просмотра сериалов.

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По словам певца, интерес к сексу у него пропал после отказа от приема тестостерона, который он принимал для лечения депрессии.

«Мое тело стало массивным, мне не нравилось, как я выглядел», — вспомнил исполнитель.

При этом он отметил, что интимная жизнь с супругой в тот период была невероятной. По словам Уильямса, это показывает, насколько они на самом деле любят друг друга. Певец признался, что скучает по тому времени, но на предложения супруги он сейчас просто пожимает плечами.

«Отсутствие секса в браке — это проблема, только если один хочет, а другой нет; если у вас разные ожидания или требования», — пояснил он.

Люди часто путают секс и близость, уверена жена исполнителя. Она назвала последнее — значимой частью любви.

«У меня есть подруги, которые чувствуют себя обязанными заниматься сексом с мужьями, и это должно быть ужасно. Я и Роб на одной волне. Мы счастливы», — поделилась Филд.

Она добавила, что они с мужем постоянно целуются и обнимаются, а также держатся за руки и прикасаются друг к другу.