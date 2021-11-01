Рязанский комик признался в любви Ахмедовой

Комик Артем Филимонов из Рязани в телешоу «Игра» помог команде «Сборная нулевых» победить команду «Астаны». Важную роль в этом сыграло признание в любви к юмористке Юлии Ахмедовой.

«Доигрались мы с тобой, Юлька. Вот все и вскрылось. Ну что мы бегаем с тобой по этим тээнтэшным проектам друг за дружкой? Юль, я не Павел Воля, да и ты на шпагат не садишься. Юль, я что тогда три года назад убежал-то от тебя. Ты пойми, я бежал не от любви, нет. Юль, чувства были. Я бежал от ответственности», — обратился комик к своей коллеге. Этот момент выступления выложен в соцсети «ВКонтакте».

Его признание не оставило равнодушным зал и жюри, в состав которого входила Ахмедова. Она часто посвящает свои номера темам поиска любви и одиночества. Особенно зрителям понравилось сравнение Артема Филимонова и Юлии Ахмедовой с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. По итогам игры «Сборная нулевых» обошла соперников со счетом 4:0.

Артем Филимонов является финалистом «Comedy Баттл» «Открытого микрофона», в прошлом — капитан рязанской команды КВН «Будка гласности». Ахмедова в 2021 году была наставником Филимонова в «Открытом микрофоне».