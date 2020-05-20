Риз Уизерспун вспомнит молодость в третьей части «Блондинки в законе»

По информации журнала, дата выхода очередной части франшизы пока не раскрывается.

Над сценарием работают комедиантка Минди Калинг, известная по роли Келли Капур в телесериале «Офис», и актер Дэн Гор.

Первая часть комедийной серии появилась на экранах в 2001 году, когда Уизерспун было только 25 лет. По сюжету, девушка отправляется на юридический факультет Гарвардского университета, чтобы вернуть своего молодого человека.

Зрители полюбили героиню фильма, поэтому ждали вторую часть киноленты. Она вышла в 2003 году.

Оригинальный фильм сняли по одноименной книге американской писательницы Аманды Браун.

Благодаря роли в комедии «Блондинка в законе» Уизерспун получила мировую известность и стала наиболее высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Ранее Риз Уизерспун рассказала о том, что сталкивалась с домогательствами от режиссера. Имя виновного знаменитость не назвала.