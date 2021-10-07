07 октября 2021, 14:57
Риз Уизерспун снимется в новом фильме Netflix «У тебя или у меня»
Актриса Риз Уизерспун рассказала в Instagram о съемках в романтической комедии Netflix «У тебя или у меня»
Актриса Риз Уизерспун сыграет в новом фильме Netflix «У тебя или у меня». Об этом сообщило издание INC-news со ссылкой на ее Instagram.
Режиссером романтической комедии станет Элин Брош МакКенна. По сюжету два лучших друга поменяются на неделю домами.
«Возвращаюсь к своим ромкомовским корням! Погнали», — написала актриса на своей странице.
Дата премьеры фильма пока неизвестна.
Ранее актриса Дрю Бэрримор рассказала о конфликте, произошедшем между ее коллегами Биллом Мюрреем и Люси Лью на съемках фильма «Ангелы Чарли» в 2000 году.