Риз Уизерспун снимется в новом фильме Netflix «У тебя или у меня»

Актриса Риз Уизерспун сыграет в новом фильме Netflix «У тебя или у меня». Об этом сообщило издание INC-news со ссылкой на ее Instagram.

Режиссером романтической комедии станет Элин Брош МакКенна. По сюжету два лучших друга поменяются на неделю домами. View this post on Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) «Возвращаюсь к своим ромкомовским корням! Погнали», — написала актриса на своей странице. Дата премьеры фильма пока неизвестна. Ранее актриса Дрю Бэрримор рассказала о конфликте, произошедшем между ее коллегами Биллом Мюрреем и Люси Лью на съемках фильма «Ангелы Чарли» в 2000 году.