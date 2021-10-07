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    07 октября 2021, 14:57

    Риз Уизерспун снимется в новом фильме Netflix «У тебя или у меня»

    Актриса Риз Уизерспун рассказала в Instagram о съемках в романтической комедии Netflix «У тебя или у меня»

    Дарья Морозова

    Актриса Риз Уизерспун сыграет в новом фильме Netflix «У тебя или у меня». Об этом сообщило издание INC-news со ссылкой на ее Instagram.

    Режиссером романтической комедии станет Элин Брош МакКенна. По сюжету два лучших друга поменяются на неделю домами.

    «Возвращаюсь к своим ромкомовским корням! Погнали», — написала актриса на своей странице.

    Дата премьеры фильма пока неизвестна.

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