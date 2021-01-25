Ритуальная контора сделала рекламу с Фриске ради памяти о ней

В Пензенской области компания по изготовлению надгробий разместила рекламу с фотографией Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году. В фирме назвали это «сохранением памяти» о певице.

Рекламные объявления появились на подъездах и остановках в городе Кузнецке. Компания «Мемориал века» призывала: «Успейте заказать памятник. Мы сделаем оформление в подарок».

Жители обратили внимание на необычный плакат. Некоторых возмутила сама реклама ритуальных услуг, других — то, что бизнесмены разместили портрет певицы «на своей вонючей рекламе». Фото опубликовали в паблике «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

В самой компании заявили РИА «Новости», что «нашли фотографию в интернете, в свободном доступе».

Она хороший деятель, помогала, когда болела раком, другим заболевшим, память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память Андрей Артемьев глава компании «Мемориал века»

Собеседник агентства добавил, что фотографию, которая использовалась до Фриске, заменили по просьбе коллеги — изображенная там девушка была похожа на его жену.

Глава компании сообщил, что готов убрать фото Фриске из листовок, если у родственников певицы возникнут претензии.