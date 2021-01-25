Ритуальная контора сделала рекламу с Фриске ради памяти о ней
Рекламные объявления появились на подъездах и остановках в городе Кузнецке. Компания «Мемориал века» призывала: «Успейте заказать памятник. Мы сделаем оформление в подарок».
Жители обратили внимание на необычный плакат. Некоторых возмутила сама реклама ритуальных услуг, других — то, что бизнесмены разместили портрет певицы «на своей вонючей рекламе». Фото опубликовали в паблике «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».
В самой компании заявили РИА «Новости», что «нашли фотографию в интернете, в свободном доступе».
Она хороший деятель, помогала, когда болела раком, другим заболевшим, память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память
Собеседник агентства добавил, что фотографию, которая использовалась до Фриске, заменили по просьбе коллеги — изображенная там девушка была похожа на его жену.
Глава компании сообщил, что готов убрать фото Фриске из листовок, если у родственников певицы возникнут претензии.